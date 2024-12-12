Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi Fransa'da beklenen etkiyi yapmadı

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimi, piyasalar üzerinde sınırlı bir etki bıraktı. Fransa’nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, Perşembe günü 7.430 puan seviyelerinde yatay bir seyir izledi. ECB'nin enflasyonla mücadelede esnek ve veri odaklı bir yaklaşımı benimseyeceği açıklanırken, ilerleyen dönemde faiz oranlarının ekonomik verilere bağlı olarak tekrar düzenlenebileceği sinyali verildi.

Lüks Tüketim Hisseleri Kazanıyor

Piyasada en dikkat çeken sektörlerden biri, lüks tüketim hisselerindeki artış oldu. Kering hisseleri yüzde 0,9 artarken, Hermès yüzde 0,8 ve LVMH yüzde 0,4 yükselişle günü tamamladı. Bu artışta, İtalyan lüks giyim markası Brunello Cucinelli’nin 2024 gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi etkili oldu. Cucinelli hisselerinde gözlemlenen yükseliş, sektör genelinde pozitif bir hava yarattı.

Diğer yandan, havacılık ve finans sektörlerinde de hareketlilik görüldü. Airbus, Societe Generale, Pernod Ricard ve Eurofins Scientific hisseleri yüzde 1 ile 1,8 arasında değer kazandı.

Edenred ve Vivendi Düşüşte

Günün en çok değer kaybeden hissesi Edenred oldu. Şirketin hisseleri yüzde 2,2 oranında gerilerken, Vivendi hisseleri yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Analistler, bu düşüşlerin kısa vadeli dalgalanmalardan kaynaklandığını ve şirketlerin uzun vadeli performanslarını etkilemesinin beklenmediğini belirtiyor.

Ekonomik Görünüm ve ECB’nin Stratejisi

ECB'nin faiz indirimi kararının ardından, bölge ekonomilerindeki toparlanma hızının yavaşlaması ve enflasyonun kademeli olarak gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar, ECB’nin esnek para politikası yaklaşımını sürdürerek, fiyat istikrarını sağlamak için gerekirse tekrar faiz artışına başvurabileceğini ifade ediyor.

Piyasalar, ECB’nin bu hamlesini dikkatle izlerken, Avrupa ekonomisinin toparlanma sürecindeki belirsizlikler ve küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık önemli riskler arasında gösteriliyor. Bu süreçte, yatırımcıların ekonomik verileri yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.