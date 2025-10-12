Etkinlik kapsamında, Mutlu Mahallesi’nde bulunan anıt ağaçlar, zeytinin kente ulaşım yolları ve zeytinyağı üretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi ele alındı. Mahalle Muhtarı Erdinç Tügen, öğrencilere bölgenin kültürel ve doğal mirası hakkında bilgi verdi.



Ardından öğrenciler, Ayvalık’ın endüstri mirası yapılarından zeytinyağı fabrikaları, atölyeler ve sabunhaneleri ziyaret etti. Bu kapsamda, Murat Karşın’a ait ve günümüzde hâlâ üretime devam eden sabunhanede sabun üretim süreci yerinde gözlemlendi.



Programın son durağı, Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi oldu. Burada Deniz Sabuncugil, öğrencilere geleneksel sabun yapım tekniklerini anlattı. Katılımcılar, kendi sabunlarını yapma fırsatı bularak uygulamalı bir tecrübe yaşadı.



Etkinliğe katkılarından dolayı Erdinç Tügen, Murat Karşın, Deniz Sabuncugil, Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, kulüp danışman öğretmeni Ayfer Kara ve öğrencilere teşekkür edildi.