Avrupa otomobil pazarında hareketlilik

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil kayıtları, özellikle elektrikli araçların güçlü performansıyla Mayıs ayında önemli bir artış gösterdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) son verilerine göre, 2025 yılının Mayıs ayında toplam 926.582 adet otomobil tescil edildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6'lık bir artışı temsil ediyor ve Nisan ayındaki %1,3'lük yükselişin ardından pazardaki ivmenin devam ettiğini gösteriyor.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SATIŞ REKORU KIRIYOR

Pazarın lokomotifi ise şüphesiz bataryalı elektrikli araçlar oldu. Mayıs ayında bataryalı elektrikli araç (BEV) kayıtları %25 gibi dikkat çekici bir oranla artarak 142.766 adede ulaştı. Bu büyümenin en büyük itici gücü Almanya oldu; ülkedeki BEV satışları %44,9 gibi şaşırtıcı bir yükseliş kaydetti. İspanya %18,6 ve Hollanda %7,3 ile en büyük artışları yaşayan diğer ülkeler arasında yer alırken, Almanya'daki genel otomobil kayıtları da %1,2 arttı. Buna karşılık, Belçika'da %11,7 ve İtalya'da %0,1 oranında düşüşler gözlendi.

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İLK BEŞ AYDA GENEL PAZARDA HAFİF DÜŞÜŞ

Ancak, yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında, genel otomobil kayıtlarında hafif bir düşüş yaşandığı görülüyor. Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplam 4,567 milyon adet otomobil tescil edilirken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6'lık bir düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşe rağmen, bataryalı elektrikli otomobil satışları tam tersi bir tablo çizdi. Yılın ilk beş ayında yeni bataryalı elektrikli otomobil satışları %26,1 gibi kayda değer bir artışla 701.089 adede ulaşarak, AB toplam pazarının %15,4'ünü oluşturdu.

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ALMANYA BEV PAZARINDA ZİRVEYE OTURDU

AB'deki en büyük dört BEV pazarından üçü bu büyümede kilit rol oynadı. Almanya %43,2, Belçika %26,7 ve Hollanda %6,7'lik artışlarla, tüm BEV kayıtlarının %62'sini karşıladı. Fransız pazarında ise %7,1'lik bir düşüş gözlemlendi. Bu veriler, Avrupa otomobil pazarında elektrikli dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini ve özellikle Almanya'nın bu alandaki lider konumunu pekiştirdiğini açıkça ortaya koyuyor.