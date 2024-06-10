Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti

AB Parlamento seçimlerinde Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları, %14'ten daha az oy alarak büyük bir hayal kırıklığına imza attı. Scholz’un Sosyal Demokratları, merkez sağ çizgide siyaset yapan Hıristiyan Demokratlar ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif partileri tarafından adeta tarumar edildi.Sosyal Demokratlar, son seçimde aldıkları oyla yüzyılı aşkın bir süredir bir ulusal seçimde aldığı en kötü neticeye imza attı. Scholz, merkez sağdan gelen Macron gibi davranması ve erken seçime gitmesi çağrılarıyla karşı karşıya kaldıktan kısa bir süre sonra istifayı gündemine aldı.