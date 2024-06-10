Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti
Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti
Kaynak: Haber Merkezi
Dün akşam saatlerinde açıklanan Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçları, sağcıların güç kazandığı, solcuların ise zayıfladığını gösteren bir tablo ortaya koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öyle bir yenilgi aldı ki ulusal parlamentoyu derhal feshetti ve yeni bir seçim çağrısı yaptı. Peki bir nevi Avrupa sağına saygı gecesi haline dönüşen seçimlerde kim kazandı kim kaybetti?