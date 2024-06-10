Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti

Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti
Kaynak: Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde açıklanan Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçları, sağcıların güç kazandığı, solcuların ise zayıfladığını gösteren bir tablo ortaya koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öyle bir yenilgi aldı ki ulusal parlamentoyu derhal feshetti ve yeni bir seçim çağrısı yaptı. Peki bir nevi Avrupa sağına saygı gecesi haline dönüşen seçimlerde kim kazandı kim kaybetti?

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 1

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen seçimleden sosyalistler, liberaller ve kendi merkez sağ partisi EPP’den (Avrupa Halk Partisi) oluşan olası bir koalisyonla ayrıldı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 2

Mevcut görev süresi boyunca kendisini destekleyen bu üçlüyle birlikte mecliste 407 sandalyeye sahip olması beklenen Leyen, ikinci kez başkan seçilmesi için Parlamento'da 361 oya ihtiyacı var.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 3

Olumlu tabloya rağmen partiden ayrılma ihtimali, zaferinin henüz kesin olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca Avrupa Konseyi'nde diğer AB liderlerinin desteğine de ihtiyacı olacak. Yine de EPP'nin konumu onu desteklemek için müsait.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 4

EPP Almanya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Slovenya, Lüksemburg, Kıbrıs, Letonya, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan ve Yunanistan'da zaferle ayrıldı. Hollanda'da da beklentilerin üzerinde bir performansla altı sandalye kazandılar.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 5

İtalyan’ın sağcı lideri Giorgia Meloni İtalya'daki seçimleri rakiplerine nal toplatarak kazandı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 6

İtalyan’ın sağcı liderin elde ettiği başarı onu, Polonyalı lider Donald Tusk ile birlikte büyük bir AB ülkesinin zaferle evine dönen birkaç liderinden biri yaptı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 7

Fransız gazeteci Éric Zemmour liderliğinde yükselişini sürdüren Reconquest de parlamentoya girme başarısı gösterdi.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 8

Seçim sonrası ardı ardına gelen istifa haberleriyle geri planda kalan sosyalist kanat, İspanya ve İtalya gibi büyük ülkelerde ikinci olurken, Raphaël Glucksmann'ın merkez solu yeniden diriltmiş gibi göründüğü Fransa'da oldukça ufak bir farkla üçüncülük elde etti.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 9

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın eski müttefiki, şimdilerdeyse rakibi olan Péter Magyar, bu yılın başlarında adaylığını koyduktan sonra oyların yaklaşık %30'unu kazanarak Macaristan muhalefetinin tartışmasız en etkili ismi haline geldi.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 10

Avrupa Parlamentosu'nun Maltalı başkanı Roberta Metsola, 87,000'den fazla oy toplayarak partisine fazladan bir sandalye kazandırma başarısı gösterdi. Malta medyası Metsola'nın, ülkenin AB'ye katılmasından bu yana en çok oy alan AP üyesi adayı olduğunu bildirdi.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 11

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin bir zamanlar siyasi mezarlığa gönderdiği düşünülen sosyalistlere karşı büyük bir darbe aldı. Sosyalistlerin baş adayı Valérie Hayer, başta Fransa Başbakanı Gabriel Attal olmak üzere erkek müttefikleri tarafından defalarca gölgede bırakıldıktan sonra kazandığı bu zaferle Brüksel'e geri dönme başarısına imza attı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 12

Fransız lider Marine Le Pen'in elde ettiği büyük zafer, Macron'u parlamentoyu feshetmeye ve yeni bir seçim çağrısı yapmaya itti. Aşırı sağcı partiler ayrıca Avusturya ve Hollanda'da birinci, Almanya ve Romanya'da ise ikinci oldu.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin bir zamanlar siyasi mezarlığa gönderdiği düşünülen sosyalistlere karşı büyük bir darbe aldı ve meclisi feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 14

AB Parlamento seçimlerinde Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları, %14'ten daha az oy alarak büyük bir hayal kırıklığına imza attı. Scholz’un Sosyal Demokratları, merkez sağ çizgide siyaset yapan Hıristiyan Demokratlar ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif partileri tarafından adeta tarumar edildi.Sosyal Demokratlar, son seçimde aldıkları oyla yüzyılı aşkın bir süredir bir ulusal seçimde aldığı en kötü neticeye imza attı. Scholz, merkez sağdan gelen Macron gibi davranması ve erken seçime gitmesi çağrılarıyla karşı karşıya kaldıktan kısa bir süre sonra istifayı gündemine aldı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 15

2019'daki güçlü performansın ardından Yeşiller, Almanya'da 21 sandalyeden 12'ye kadar düşerek büyük bir darbe aldı. Dahası güçlü olduklarını düşündükleri Fransa'da da zar zor tutunabildi ve Portekiz'de ise sıfır çekerek büyük bir hüsrana uğradı. “İklim kampanyacıları” olarak da bilinen Yeşiller, aldıkları sonuçla toplamda yaklaşık 20 sandalye kaybettiler.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 16

Yeşillerin önde gelen adaylarından Hollandalı Parlamenter Bas Eickhout, cesur bir yüz ifadesi takınarak Yeşiller'in koalisyon görüşmelerinde “yapıcı” bir rol oynamaya çalışacağını belirtti. Fakat von der Leyen’in kendileriyle masaya oturma konusunda istekli olması beklenmiyor.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 17

Macar lider Viktor Orbán, Magyar'ın sert meydan okumasıyla karşılaştıktan sonra beklenenden de kötü bir sonuç elde etti. Orbán’ın lideri olduğu Fidesz Partisi oyların %43.8'ini alırken, bir Avrupa Parlamentosu seçiminde şimdiye kadarki en kötü sonuçla karşı karşıya kaldı.

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Avrupa parlamento seçimleri. Kim kazandı kim kaybetti 18

2019'da oyların %34'ünü alan ve şu anda aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi Partisi’ne başkanlık eden İtalyan başbakan yardımcısı Matteo Salvini, bu sefer %9'dan az oy alarak Forza Italia Partisi ile aynı seviyeye geldi.

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