10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Parlamentosundan Hırvatistan'ın Şengen'e katılmasına onay

Avrupa Parlamentosundan Hırvatistan'ın Şengen'e katılmasına onay

Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil olmasına onay verdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:21
Takip Et

Avrupa Parlamentosu Hırvatistan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil olmasına onay verdi

Avrupa Parlamentosundan Hırvatistan'ın Şengen'e katılmasına onay
+
Aa
-

Parlamentoda konuyla ilgili hazırlanan rapor, 53'e karşı 534 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Böylece Avrupa Parlamentosu, Şengen ülkeleriyle Hırvatistan arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını onaylamış oldu.

AB Konseyi, Hırvatistan'ın Şengen üyeliği için gerekli şartları karşıladığına 9 Aralık 2021'de karar vermişti.

Parlamento, bugün kabul edilen raporda, AB Konseyine süreci devam ettirmesi ve sınır kontrollerinin kaldırılmasına yönelik nihai kararı vermesi konusunda çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili nihai kararın AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Şengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan ve Romanya'nın da Şengen'e katılmasına destek vermişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
6
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
7
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.