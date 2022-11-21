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Avrupa Parlamentosu vekillerinden AB Komisyonuna Macaristan uyarısı 'Uyum yoksa para da yok'

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) fonlarını alabilmesi için şartlılık ilkesi gereğince müzakereler yürüten AB Komisyonuna söz konusu ülkenin gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 23:34
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Avrupa Parlamentosu vekillerinden AB Komisyonuna Macaristan uyarısı 'Uyum yoksa para da yok'

Avrupa Parlamentosu vekillerinden AB Komisyonuna Macaristan uyarısı 'Uyum yoksa para da yok'
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 (AA) - AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, AP Genel Kurul oturumunda müzakerelerde son aylarda ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Reynders, Macaristan'ın 19 Kasım'da Komisyonu, uymayı taahhüt ettiği 17 önlem konusunda ne aşamada olduğuyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

Komisyonun söz konusu bilgileri AB bütçesinin korunduğundan emin olmak için dikkatle değerlendirdiğini ifade eden Reynders, nihai kararın Konsey tarafından nitelikli çoğunlukla 19 Aralık'a kadar verileceğini bildirdi.

Oturumda söz alan AP'nin etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in't Veld, "Bir çocuk bile Macaristan'ın kriterleri karşılamaya yaklaşmadığını görür." dedi.

Sophie in't Veld, "Bu meclisteki çoğunluğun fikri bu. Uyum yoksa para da yok. Macaristan Başbakanı Victor (Orban) veto yetkisini her fırsatta AB'ye şantaj yapmak için bir araç olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.

İlerici Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı Grubu'ndan İspanyol vekil Eider Gardiazabal Rubial, "Macar hükümeti hukukun üstünlüğüne saygı duymuyor." değerlendirmesinde bulunarak, doğru kararın fonların dondurulmasını onaylamak olacağını söyledi.

Yeşiller Partisinden Alman Daniel Freund, "Para, bir kez ve sonsuza kadar dondurulmalı, Orban'ın anladığı tek dil bu." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu, 18 Eylül'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması teklifinde bulunmuştu. Macaristan da buna karşılık Komisyonun teklifinde yer alan 17 iyileştirici önlemi karşılamayı taahhüt etmişti.

Orban, 18 Kasım'da başkent Budapeşte'de bir konferansta "AB'nin, ülkesine verilecek fonları kesmesi halinde Ukrayna'ya 2023 için yapılacak 18 milyar avroluk yardım paketini onaylamayacağını" söylemişti.

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