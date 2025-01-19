Avrupa Parlamentosu yarın yılın ilk oturumuyla açılıyor

Gündemde transatlantik ilişkilerin geleceği, dijital platformların düzenlenmesi ve Gazze’deki ateşkes tartışılacak. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin AB Konseyi dönem başkanlığındaki önceliklerini sunacak. Ancak, Elon Musk’ın Trump yönetimindeki rolü ve AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) üzerindeki tartışmalar, oturumun merkezinde yer alıyor.

Musk’ın, Trump’ın Beyaz Saray’daki danışmanlarından biri olacağı söylentileriyle birlikte, AB milletvekilleri arasında fikir ayrılıkları su yüzüne çıktı. Sağ görüşlü gruplar (ECR, PFE, ESN), Musk’ın vizyoner yaklaşımıyla AB’yi yaratıcı bir güç haline getirebileceğini savunurken, sol ve liberal gruplar (S&D, Renew), Musk’ı yabancı müdahaleler ve algoritma manipülasyonlarıyla suçlayarak karşı çıkıyor.

Trump yönetiminin ekonomik ve jeopolitik etkileri de tartışılıyor. Sağ gruplar, Trump’ın yemin törenine katılacaklarını açıklarken, merkez ve sol gruplar davet almadı. Polonya’nın dönemi ise “Güvenlik ve Avrupa!” sloganıyla dikkat çekiyor.

Von der Leyen ve Antonio Costa gibi AB liderleri, aralık zirvesinin sonuçlarını değerlendirecek. Diğer konular arasında Belarus’taki baskılar, Gürcistan’daki muhalefet şiddeti ve Venezuela’daki Maduro yönetimi yer alıyor.