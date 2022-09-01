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Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık

Karadağ'ı devirerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'na fırtına gibi bir başlangıç yapan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman ilginç tespitlerde bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:21
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:23
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Avrupa Şampiyonası ilk maçında Karadağ'ı deviren Ay Yıldızlılarda Ergin Ataman'dan şok tepki

Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
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İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları:

"Bu akşamın tek olumlu tarafı, şans eseri sonunda maçı kazanmış olmamız. Uzunlarımızın oynadığı oyun utanç vericiydi."

Felaket bir basketbol. Şans eseri kazandık. Uzunlarımızın performansı felaket. Bu şekilde maç kazanamayız. Hakem son anda lehimize kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi. Maçı hak etmedik. Türk halkından bu oyun için özür diliyorum.

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