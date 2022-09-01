﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları:

"Bu akşamın tek olumlu tarafı, şans eseri sonunda maçı kazanmış olmamız. Uzunlarımızın oynadığı oyun utanç vericiydi."

Felaket bir basketbol. Şans eseri kazandık. Uzunlarımızın performansı felaket. Bu şekilde maç kazanamayız. Hakem son anda lehimize kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi. Maçı hak etmedik. Türk halkından bu oyun için özür diliyorum.