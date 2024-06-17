Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük skandal. Oyuncak ayı kılığında stada girdi

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) devam ediyor.

YouTube'da 871 bin abonesi bulunan 27 yaşındaki Marvin Wildhage, Avrupa Şampiyonası maskotu Albart (oyuncak ayı) kılığına girerek Münih'teki Allianz Arena Stadyumu'nun içine sızdı.

Bu olay sonrası güvenlik durumunun zayıf olduğu konuşulmaya başlandı.

Youtuber Marvin Wildhage, iki kişiyle birlikte Allianz Arena'ya gitti.

Sahte iş kimliklerinin taranamamasına rağmen, üçlü doğrudan stadyuma girebildi.

Güvenlik görevlilerinin onları el sallayarak geçirmesi için bir park kartı yeterli oldu.

YouTuber renkli kostümüyle kameramanların ve görevlilerin yanında, doğrudan taraftar bloğunun önünde durdu.

Bir UEFA çalışanının durumdan şüphelenmesi sonrası 27 yaşındaki YouTuber yakalandı.

İki kişi stadyumdaki güvenlik görevlileri tarafından kontrol edildi ve polise teslim edildi.

Bir polis sözcüsü, "Sahte akreditasyonlara, kayıt ekipmanına ve kostüme el konuldu. Münih savcılığı evrakta sahtecilik, hileli menfaat temin etme ve izinsiz giriş suçlarından soruşturma yürütüyor.'' ifadelerini kullandı.

Münih Emniyet Müdürlüğü durumun organizatörün sorumluluğunda olduğunu ifade etti ve topu UEFA'ya attı.

Suçlamaları reddeden polis memuru, "UEFA'nın güvenlik servisi burada açıkça başarısız oldu. Bu bir güvenlik riskidir'' dedi.

Polis sözcüsü Christian Poganski ise "Münih Emniyet Müdürlüğü halen organizatörlerle yakın istişare halinde ve onları stadyum girişinde kontroller yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi." şeklinde konuştu.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA durumu değerlendirmiş ve gerekli organizasyonel tedbirleri başlatmıştır. Üç kişinin UEFA EURO 2024 stadyumlarına girişi yasaklandı" ifadelerine yer verdi.

YouTuber Wildhage'ın açıklamasına göre, UEFA videoyu yayınlamasını bile yasaklamak istedi.