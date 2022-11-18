Ayşe Duru Özgönül Avrupa ikincisi

Milli eskrimci Ayşe Duru Özgönül, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün başkent Sofya'da başlayan 14 ve 17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli sporcu Ayşe Duru Özgönül başarılı karşılaşmaların ardından adını finale yazdırdı.

14 yaş altı kızlar kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu finalde Singapurlu Shuhan Yang'a 15-7 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Erkekler kılıç kategorisinde yarışan Arda Takka ise çeyrek finalde turnuvaya veda ederek 5'inci oldu.

Organizasyon yarın 17 yaş altı kızlar ve erkekler kılıç karşılaşmalarıyla devam edecek.