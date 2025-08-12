Avrupa savaşa mı hazırlanıyor? Üretim 3 katına çıkacak

Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali, Avrupa'nın savunma sanayisinde tarihi ölçekte büyümeye yol açtı.

İngiliz finans gazetesi Financial Times'ın 37 şirkete ait 150 tesisle ilgili radar uydu verilerine dayalı analizine göre kıtada 7 milyon metrekareden fazla yeni savunma üretim alanı inşa ediliyor.

Bu da barış zamanındaki üretim hızının üç katı genişlemeye işaret ediyor.

EN ÇOK NEYE YATIRIM YAPILIYOR?

Sentinel-1 uydularından toplanan verilere göre Avrupa'nın savunma tesislerinde 2020-2021 yıllarında 790 bin metrekare olan inşaat faaliyeti 2024-2025 döneminde 2.8 milyon metrekareye yükseldi.

Financial Times, bu büyümenin barış dönemindeki ucu ucuna üretimden uzun süreli savaş üretim kapasitesine geçildiği anlamına geldiğini yazıyor.

Gazeteye göre üretim önceliği top mermisi, füze ve mühimmat üzerine yoğunlaşmış durumda.

ASAP ETKİSİ

Avrupa Parlamentosu'nun 500 milyon euroluk programı olan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası'nın (ASAP) da bu büyümede etkili olduğu belirtiliyor.

Analizde incelenen 88 tesisin 20'sinde devasa fabrika ve yol yapımı, 14'ündeyse küçük ölçekli genişlemeler görüldü. Gazete, ASAP desteği alan firmaların almayanlara kıyasla çok daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Örneğin Alman savunma devi Rheinmetall ile Macar devletine bağlı savunma şirketi N7 Holding, Macaristan'ın güneyindeki Varpalota'da mühimmat ve patlayıcı için büyük bir üretim alanı inşa etti. 2022'de 70 bin adet olan 155mm'lik mermi kapasitesinin 2027'de 1.1 milyon adete çıkarılması bekleniyor.

AB, 1,5 milyar euroluk yeni bir savunma programı planlıyor; bu kez odak alanlarının hava savunma sistemleri, uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları ve patlayıcı üretimi olduğu belirtiliyor.