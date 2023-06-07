Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu

Seksin spor olarak kabul edildiği İsveç’te 8 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın kuralları ve detayları belli oldu.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 1

Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde “Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde” ifadeleri yer aldı.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 2

Sitede, 8 Haziran’da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri:

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 3


1- Bir yarışmacının karşıdaki yarışmacıyı ne kadar hızlı baştan çıkardığına bakılacak. Baştan çıkarma süresine göre jüri, 5 ila 10 arası puan verecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 4


2- Yarışmacılar karşısındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine belirlenen süreler boyunca masaj yapacak. Masajın başarısına göre jüri 5-10 arası puan verecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 5


3- Yarışmacı, belirlenen bir süre içinde karşıdakinin erotik bölgelerine masaj yapacak. Buna da 5 ila 10 arası puan verilecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 6


4- Yarışmacıların ön sevişme sırasında birbirlerini ne kadar hızlı tatmin ettikleri ölçülecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 7


5- Yarışmacıların oral seks ile karşıdakini tatmin etme süresi de hesaplanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 8


6- Penetrasyon ile karşıdakinin ne kadar sürede karşıdakini tatmin edebileceği hesaplanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 9


7- Bir yarışmacının seks boyunca ki dayanıklılık süresi hesaplanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 10


8- Jüri, yarışmacıların cinsel organlarının görünümüne de puan verecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 11


9- Yarışmacıların seks sırasındaki estetik görüntüsü, hareketleri puanlanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 12


10- Seks sırasında yarışmacıların pozisyon çeşitliliği incelenecek.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 13

11- Yarışmacıların karşı tarafa cinsel ilişki sırasında kaç kere orgazm edebildiği hesaplanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 14


12- Yarışmacılar bu kategoride, başka yarışmacılarla seks sırasında ne kadar ortak hareket edebildiklerini kanıtlayacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 15


13- Yarışmacıların seks sırasındaki eylemleriyle karşı tarafın kalp atışı ve kan basıncını ne kadar etkilediği hesaplanacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 16


14- Seks pozisyonlarından oluşan Kama Sutra’nın ne kadar kullanıldığına bakılacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 17


15- Jüri ve izleyiciler, izledikleri en artistik cinsel ilişkiyi puanlayacak.

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Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu 18


16- Yarışma boyunca tüm adımlarda en çok çabalayan, Kama Sutra’yı uygulayan ve jüri ve izleyiciler arasında en popüler bulunan yarışmacılar kazanacak.

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