Avrupa Şeref Plaketi sahibi tutuklu Başkan

Merhum Cumhurbaşkanı ve başbakan Turgut Özal’ı 1984 yerel seçim öncesi izlerken ANAP’ın Petek otobüsünde yanıma oturan Hasan Akgün ile tanıştım ve gurur duyarak izledim.

Akgün, 1986’da Büyükçekmece Belediyesi başkan yardımcısı oldu.

1979'dan 1988'e kadar Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" eğitimi gördü.

1992’de İstanbul Üniversitesi'nde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını yaptı.

1994’te yüzde 40.21 oyla ANAP’tan Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi.

1999’da yüzde 50.88.

2004’te yüzde 44.44 ile seçildi.

5 Mayıs 2007’de DYP ve Anavatan birleşince Akgün, 2008’de CHP’ye geçti.

2009’da yüzde 44,04.

2014’te yüzde 47.57.

2019’da yüzde 50.34.

2024’te 48.04 oy ile tam 7 kez başkan seçildi.

46 yıldır belediye görevi ile halkın hizmetinde.

AKP’ iktidarının tutuklusu Dr. Hasan Akgün’e;

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından onursal başkanlık unvanı verildi.

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, CIOFF ve FIDAF tarafından birden çok kez "Dünyanın En İyi Festivali" seçildi.

seçildi. 2021 yılında Avrupa Konseyi tarafından Akgün'e “Avrupa Şeref Plaketi” verildi.

verildi. Avrupa Konseyi tarafından “12 Yıldız Şehir” ödülünü 7 defa art arda kazanan Türkiye'deki tek belediye oldu.

AKP’yi tam 5 kez yendi Büyükçekmece’de.

Kıskanılacak büyük bir başarı hikayesi değil mi?

Kızılacak, intikam alınacak ve leke düşürülerek cezalandırılacak bir başarı hikayesi değil mi?

İstanbul'da en uzun süre belediye başkanlığı yapmış “Avrupa Şeref Plaketi” Hasan Akgün gözaltına alınıp tutuklandı.

Dr. Hasan Akgün “X” hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Büyükçekmece Ailem,

Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Değerli Yurttaşlarım,

Bugün bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur. Adalet halkın ekmeğidir.

Bugün, “Yarım Asırlık” hizmet yolculuğumda, alın terimle, gece gündüz çalışarak; rantın değil halkın yanında durarak yürüttüğüm belediye başkanlığı görevime iftiralarla, kumpaslarla gölge düşürülmek isteniyor.

Ama bilin ki;

Ben bu göreve koltuk için değil, milletin iradesiyle hizmet etmek için geldim.

Her zaman önce halk dedim, önce memleket dedim.

Tutukluluk kararı, şahsıma değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbedir.

Ama bu halk, iradesine sahip çıkmayı çok iyi bilir.

Büyükçekmece, susmaz!

Hasan Akgün susmaz!

Ben bu topraklarda dürüst belediyeciliğin ne demek olduğunu gösterdim.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır.

Bugün demir kapıların ardına konulsam da vicdanlarda özgürüm.

Çünkü başım dik, yüreğim rahat.

Çünkü ben hiçbir zaman kul hakkı yemedim.

Ben sadece ve sadece Büyükçekmece için çalıştım.

Sizden tek isteğim var:

Birliğimizi, inancımızı, mücadele azmimizi kaybetmeyelim.

Karanlığı hep birlikte dağıtacağız.

Ben yine aranıza döneceğim.

Yine beraber çalışacağız, yine beraber güleceğiz.

Ve o gün geldiğinde, bu hukuksuzluğu yazanlar halkın vicdanında mahkum olacak.

Ben Hasan Akgün’üm.

Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!”

Değerli okurlarım,

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasından olan Akgün şu utanç tablosunda en önde.

Recep Tayyip Erdoğan, Victor Hugo diyor ki;

“Vicdan, insanın içinde Tanrı’dır…”

Bu fotoğrafı görünce vicdanın hiç mi sızlamadı?

Ya bu talimatı vereni bul ve cezalandır,

Ya da içindeki Tanrı’ya hesap ver Erdoğan…