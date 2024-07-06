Avrupa sokaklarında dolaşan yalnız kurt viral oldu. UEFA yetkililerini mi arıyor

Düzenleme: Büşra Kapan
Avrupa sokaklarında dolaşan yalnız kurt viral oldu. UEFA yetkililerini mi arıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Merih Demiral'a, 'bozkurt' işareti yaptığı için UEFA tarafından iki maçlık ceza verilmesinin yankıları sürürken, Avrupa’da tek başına dolaşan kurdun videosu sosyal medyada viral oldu.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız, 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Büyük başarı Türkiye'yi sevinçle boğarken, maçın en değerli oyuncusu seçilen Merih Demiral'ın maç sonrasında yaptığı 'bozkurt' işareti, Avrupa ve Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

merih-001.jpg

AVRUPA SOKAKLARINDA DOLAŞAN YALNIZ KURT

UEFA milli futbolcu Merih Demiral'a iki maçlık ceza verdi. UEFA tarafından Türkiye'ye uygulanan bu çifte standart büyük tepkilere neden oldu.

Böyle bir ortamda A Milli futbol takımımız, Hollanda ile çeyrek final maçına çıkmaya hazırlanırken, Avrupa'dan paylaşılan bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

mamuamum.jpg

Paris sokaklarında çekilen ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, bir kurdun yolunu kaybetmiş gibi etrafına bakınarak yürüdüğü görüldü.

Sahibi olduğu iddia edilen kurdun bu görüntüler hakkında polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-12.jpg

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda ise, kurdun tasmasıyla sahibiyle birlikte yürüdüğü görüntüler da paylaşıldı.

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-1-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-3-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-4-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-5-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-6-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-7-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-8-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-9-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-10-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-11-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-12-002.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-13-001.jpg

avrupa-sokaklarinda-dolasan-yalniz-kurt-viral-oldu-uefa-yetkililerini-mi-ariyor-yenicag-14-001.jpg

İlgili Haberler
Bozkurt işareti yaparak programa başladılar. UEFA bizi izliyor mu
Anket: Merih Demiral'ın bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor mu?
Anket: Merih Demiral'ın bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor mu?
İYİ Parti'den bozkurt teklifi: Ulusal sembol kabul edilsin
Atatürk'ün Bozkurt sevgisini açıkladı. Atatürk kime Bozkurt ismini takmıştı?
Son Haberler
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor Spor
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi Ekonomi
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti Gündem
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım Spor
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak Gündem
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı Spor
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı