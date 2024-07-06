Avrupa sokaklarında dolaşan yalnız kurt viral oldu. UEFA yetkililerini mi arıyor

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız, 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Büyük başarı Türkiye'yi sevinçle boğarken, maçın en değerli oyuncusu seçilen Merih Demiral'ın maç sonrasında yaptığı 'bozkurt' işareti, Avrupa ve Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

AVRUPA SOKAKLARINDA DOLAŞAN YALNIZ KURT

UEFA milli futbolcu Merih Demiral'a iki maçlık ceza verdi. UEFA tarafından Türkiye'ye uygulanan bu çifte standart büyük tepkilere neden oldu.

Böyle bir ortamda A Milli futbol takımımız, Hollanda ile çeyrek final maçına çıkmaya hazırlanırken, Avrupa'dan paylaşılan bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paris sokaklarında çekilen ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, bir kurdun yolunu kaybetmiş gibi etrafına bakınarak yürüdüğü görüldü.

Sahibi olduğu iddia edilen kurdun bu görüntüler hakkında polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda ise, kurdun tasmasıyla sahibiyle birlikte yürüdüğü görüntüler da paylaşıldı.