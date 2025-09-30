Avrupa Spor Haftasında Bilecik’te bisiklet turu düzenlendi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Bilecik’te de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan katılımcılar Cumhuriyet Meydanına kadar süren bisiklet turu gerçekleştirdiler.

Avrupa Spor Haftasında düzenlenen bisiklet turu Türkiye Bisiklet Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz öncülüğünde, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Etkinliğe Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verirken, katılımcılar bisiklet turu sonunda bu tür etkinliklerin arttırılmasını talep ettiler.