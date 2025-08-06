Avrupa spor şehrinde basketbol heyecanı başladı

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Sporun ve gençliğin kenti Avrupa Spor Şehri Altınordu’da, basketbol heyecanı sokaklara taşındı. Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, coşkulu bir atmosferle start aldı. Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilen turnuvaya; Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Genç Kızlar, Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 53 takım katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu turnuvada takımlar, 5 farklı grupta kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde yaşanan mücadeleler, izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Sahadan galip ayrılmak için ter döken takımlar arasında zaman zaman nefes kesen anlar yaşanırken, basketbol tutkunları da takımlarını coşkuyla destekledi.

7 gün boyunca sürecek olan turnuvada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek. Heyecanın her geçen gün artarak devam ettiği organizasyon, 10 Ağustos'ta oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar, Altınordu Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Şampiyon, ikinci ve üçüncü olan takımlara toplamda 52 bin TL değerinde hediye çeki takdim edilecek.

BAŞKAN TEPE SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Avrupa Spor Şehri unvanını taşıyan bir kent olarak, sporu hayatın merkezine alan, gençlerimize fırsat sunan ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıran adımlar atmayı sürdürüyoruz. Altınordu Belediyesi olarak yalnızca fiziki yatırımlarla değil, sosyal, kültürel ve sportif projelerle de kentimizin yaşam kalitesini yükseltmeye kararlıyız. Bu anlayışla düzenlediğimiz spor organizasyonları, gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirmeyi, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi ve kent aidiyetini artırmayı amaçlıyor. Turnuvamıza ilgi gösteren tüm sporcu gençlerimize, ailelerine ve emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.