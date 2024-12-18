Avrupa Süper Ligi yerine yeni öneri geldi

Premier Lig, LaLiga ve İtalya Serie A'da toplam 12 takımın 2021'de Avrupa Süper Ligi adıyla başlattığı proje, gelen tepkiler nedeniyle iptal edilmişti.



Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in katılmayı reddetiği turnuvaya 12 kurucu takımdan sadece Barcelona ve Real Madrid devam ederken Avrupa Süper Ligi'nin yerine başka formatta bir projenin geçmesi gündemde.



Times gazetesinde yer alan haberde Avrupa Süper Ligi'nin kurulması için projeye onay veren kulüplerin "Unify League" adı verilen yeni turnuvaya da destek vereceği belirtildi.



Haberde, Real Madrid'in destekleriği bir spor yönetim şirketinin UEFA ve FIFA'ya yeni 96 takımlı turnuva formatını sunduğu ifade edildi.

UEFA yetkililerinin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatın yerine Unify League'in geçmesine ihtimal vermedikleri aktarılırken yeni turnuva için dört aşamalı bir kabul sistemi olacağı kaydedildi.



İdari, finansal, sportif, etik ve sportif liyakat kurallarına göre takımların bu organizasyona alınmasının planlandığı, turnuvayı sunan şirketin Avrupa Ligleri ve Avrupa Kulüpler Birliği'yle görüşme halinde olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN FORMAT NASIL UYGULANACAK?

Unify League'in dört ligden oluşurken ilk ikisinde 16, diğer ikisinde ise 32 takım yer alacak. Her kulüp, iç sahada ve deplasmanda birbiriyle oynayacağı sekiz takımlı gruplara ayrılacak. Her gruptan ilk iki takım son sekize yükselecek.



Turnuvayı öneren A22 şirketin CEO'su Bernd Reichart maçları izlemenin maliyetli olması, yoğun maç takvimi, kadın futboluna yetersiz yatırım ve mevcut formattan duyulan memnuniyetsizlikten dolayı böyle bir karar aldıklarını söyledi.