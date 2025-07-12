Avrupa Trump'a anında cevabı verdi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, Brüksel’den net bir yanıt geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olası tarifeye karşı AB’nin misillemeye hazırlandığını duyurdu.

“ZARAR HER İKİ TARAFA DA OLACAK”

Von der Leyen, böylesi ağır bir verginin yalnızca AB değil, ABD’li üretici ve tüketicilere de zarar vereceğini vurguladı. “Bu adım Atlantik’in her iki yakasında ekonomik istikrarı sarsacaktır” dedi.

Açıklamasında, özellikle ilaç ve sanayi ürünlerinin bu durumdan olumsuz etkilenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, AMA “B PLANI” HAZIR

Von der Leyen, 1 Ağustos’a kadar iki tarafın anlaşmaya varması için diplomatik temasların sürdüğünü belirtirken, “Eğer bu mümkün olmazsa, Avrupa çıkarlarını orantılı karşı önlemlerle savunmaya hazırız” diyerek misilleme ihtimalini net şekilde ortaya koydu.

AB-ABD TİCARETİNDE YENİ GERİLİM

Trump’ın önceki hafta Japonya, Kanada, Güney Kore ve Brezilya’ya da ek vergiler açıklaması ve bakır ithalatına yüzde 50 tarife getirmesi, küresel ticarette belirsizlikleri artırmıştı. Uzmanlar, bu kararların AB ile ticari ilişkileri ciddi şekilde zedeleyebileceği görüşünde.