İspanya parlamentosu, İsrail’e silah ambargosu uygulanması yönündeki yasa tasarısını oyladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından geçtiğimiz ay açıklanan yasa tasarısı parlamentoda yapılan oylamada, 169'a karşı 178 oyla onaylandı.

Yasada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının çoğu uzman tarafından soykırım olarak nitelendirildiği ve saldırıların ayrım gözetmediği belirtildi. Yasa ile İsrail'e tüm askeri ekipman ve teknolojilerin ihracatı ile ithalatı, İsrail’in savaş uçaklarında kullanabileceği uçak yakıtının ülkeden transit geçişi ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin reklamı yasaklandı.

Öte yandan İspanya hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'den silah alımını ve İsrail’e silah satımını durdurmuştu.