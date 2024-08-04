Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu

Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu
Düzenleme: Kaynak: TeknolojiOku

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinin ekranlara yeniden döneceği açıklandı. Tarih verildi.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 1

Bir dönemin en popüler dizilerinden biri olan Avrupa Yakası, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 2

Dizinin yeniden ekranlara döneceği uzun süredir konuşuluyordu ve nihayet bu bekleyişin sona ereceği aktarıldı.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 3

Dizinin yaratıcısı Gülse Birsel, daha önce bu konuda olumlu yanıt vermemiş olsa da, gelen ısrarlar sonucu Avrupa Yakası'nın yeni sezonu için hazırlıkların başladığı aktarıldı.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 4

Yeni sezonda, dizinin orijinal kadrosu büyük oranda korunmuş olacak. Başrollerde Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Ata Demirer yer alacak.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 5

Yeni sezon, final yaptığı bölümden 15 yıl sonrasına odaklanacak. Yeni bölümlerde Volkan ve Aslı'yı evlenip boşanmış bireyler olarak göreceğimiz iddia edildi.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 6

İddialara göre; Aslı’nın iki çocuğu varken, Volkan’ın çocuğu olmayacak. Boşanan kardeşler aynı evde yaşarken, aralarına Burhan da katılacak.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 7

Burhan, Makbule ile evlenmiş fakat anlaşamayarak İstanbul’a geri dönmüş olarak karşımıza çıkacak.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 8

Sızdırılan senaryo bilgilerine göre, Burhan Altıntop, ilk bölümün sonunda diziye dahil olacak. Aslı, kapıyı açacak ve Burhan Bey'in gelişiyle ilk bölüm sona erecek.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 9

Peki, Avrupa Yakası'nın yeni bölümleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 10

Dizinin çekimleri devam ediyor ve ilk bölümün Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. Ancak, kanal ya da platform konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

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Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu 11

Kanal ve yayın platformlarıyla görüşmeler sürdüğü belirtildi. Ancak, 'Avrupa Yakası'nın Ekim ayında ekranlara döneceği kesinleşti' denildi.

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