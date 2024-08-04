Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu

Bir dönemin en popüler dizilerinden biri olan Avrupa Yakası, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlandığı iddia edildi.
Dizinin yeniden ekranlara döneceği uzun süredir konuşuluyordu ve nihayet bu bekleyişin sona ereceği aktarıldı.
Dizinin yaratıcısı Gülse Birsel, daha önce bu konuda olumlu yanıt vermemiş olsa da, gelen ısrarlar sonucu Avrupa Yakası'nın yeni sezonu için hazırlıkların başladığı aktarıldı.
Yeni sezonda, dizinin orijinal kadrosu büyük oranda korunmuş olacak. Başrollerde Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Ata Demirer yer alacak.
Yeni sezon, final yaptığı bölümden 15 yıl sonrasına odaklanacak. Yeni bölümlerde Volkan ve Aslı'yı evlenip boşanmış bireyler olarak göreceğimiz iddia edildi.
İddialara göre; Aslı’nın iki çocuğu varken, Volkan’ın çocuğu olmayacak. Boşanan kardeşler aynı evde yaşarken, aralarına Burhan da katılacak.
Burhan, Makbule ile evlenmiş fakat anlaşamayarak İstanbul’a geri dönmüş olarak karşımıza çıkacak.
Sızdırılan senaryo bilgilerine göre, Burhan Altıntop, ilk bölümün sonunda diziye dahil olacak. Aslı, kapıyı açacak ve Burhan Bey'in gelişiyle ilk bölüm sona erecek.
Peki, Avrupa Yakası'nın yeni bölümleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dizinin çekimleri devam ediyor ve ilk bölümün Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. Ancak, kanal ya da platform konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Kanal ve yayın platformlarıyla görüşmeler sürdüğü belirtildi. Ancak, 'Avrupa Yakası'nın Ekim ayında ekranlara döneceği kesinleşti' denildi.