Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yaşamını yitirdi

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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yaşamını yitirdi

Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu rolüyle izleyenlerin aklında yer edinen 51 yaşındaki oyuncu oyuncu Vural Çelik yaşında hayatını kaybetti.

Vural Çelik'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. 2014 yılında bir kalp krizi geçiren sevilen sanatçı Ocak 2024'te influenzaya yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

Acı haberi yapımcı Birol Güven sosyal medyadan duyurdu. Vural Çelik'in ölümü sanat dünyası ve hayranlarını yasa boğdu.

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Vural Çelik oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile seçkin bir kadro ile başladı. Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi ses getiren yapımlar içinde bulundu.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 1973 yılında Ankara'da doğdu ve aslen Orduludur. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na katılarak oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda çalıştı ve Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Necati Akpınar ile tanışarak organizatörlük yapmaya başladı ve Yılmaz Erdoğan ile BKM'de yer aldı.

Vural Çelik, "Avrupa Yakası" dizisinde Kubilay ve Gülenay karakterleriyle tanınırken, son olarak "Seksenler" dizisinde Niyazi karakterini canlandırıyordu. Sanat dünyasındaki kaybı, büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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