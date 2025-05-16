Avrupa zirvesinde liderlerin bebek halleri canlandırıldı

Kaynak: AA

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk hallerinin ekrana yansıtılması geceye damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bebek hali dikkat çekti.

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu.

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Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihî şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi.

Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.

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