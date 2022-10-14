Avrupa'ya Türk damgası: Sıralamada uçtuk

Avrupa kupalarındaki 4 temsilcimiz de dün gece oynadıkları maçları kazanınca ülke puanı sıralamasında adeta uçtuk.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaka'yı 2-1 yenerken, Trabzonspor ise sahasında Fransız devi Monaco'yu 4-0 gibi ezici bir skorla devirdi.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Rigas Skola'yı 3-0 gibi farklı bir skorla yendi. Sivasspor da Kosova'da Ballkani'yi 2-1'le geçti.

Bu galibiyetlerle UEFA'da ülke puanı sıralamasında Türkiye 4 basamak birden yükseldi.

Dün geceye kadar 18. sırada bulunan Türkiye, bu sonuçlardan sonra 14. sıraya çıktı.