Avrupa'da 'bekle ve gör' yaklaşımı borsaları etkiledi

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD ve Çin'in Londra'daki ticaret müzakerelerinin 2'nci gününde "bekle ve gör" yaklaşımını devam ettirmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 azalarak 553,12 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 7.804,33'e ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,77 azalarak 23.987,56 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 azalışla 40.207,57 puana inerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 8.853,08 puana yükseldi.

"BEKLE VE GÖR YAKLAŞIMI"

Avrupa borsalarında yatırımcılar Londra’da ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek önemli açıklamaları beklemeye devam ederken, "bekle ve gör" yaklaşımını devam ettirerek temkinli şekilde işlem yapmaya devam etti.

Söz konusu görüşmelerin dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki tarife anlaşmazlığını gidereceği ve daha fazla anlaşmanın önünü açacağı umuduyla, Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,75 ve petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,84 artış gösterdi. Shell ve BP hisseleri Londra'da yüzde 3’ten fazla değer kazandı.

Bankaların hisseleri ortalama yüzde 1,90 değer kaybetti. Bunda, UBS'deki yaklaşık yüzde beşlik düşüş etkili oldu.

Analistler, İngiltere’deki söz konusu toplantıdan dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret ihtilaflarında büyük ilerleme sağlanacağına ilişkin bazı şüpheler olduğunu belirterek, "Cezalandırıcı gümrük tarifesi konusu çok karmaşık ve Çin hükümeti bu anlaşmazlıktan bir güvenlik duygusuyla çıkmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,026 değer kaybıyla 1,142 seviyesinden işlem gördü.

Verilerde, Avro Bölgesi'nde yatırımcıların ekonomiye güveni, Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleriyle haziranda son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.