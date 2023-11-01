Avrupa'da Beşiktaş rüzgarı. İtalyanlara büyük şok

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer ekibini 74-68 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'dan Veolia Towers Hamburg takımıyla kendi evinde karşılaşacak.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Piotr Pastusiak, Vasiliki Tsaroucha, Kristaps Konstantinovs

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 13, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 12, Hammonds 13, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 2, Kerem Konan 1, Samet Yiğitoğlu 2

Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 8, Casarin 2, Simms 9, Tucker 3, Nicolao 7, O'Connell 2, Brooks 4, Wiltjer 10, Brown 8

1. Periyot: 25-16

Devre: 40-42

3. Periyot: 61-54



