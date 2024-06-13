Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları

BENJAMİN SESKO - LEIPZIG
Slovenyalı futbolcu Benjamin Šeško, sözleşmesini RB Leipzig ile Haziran 2029'a kadar uzatan sözleşmeye imzayı attı.
BOATENG - SALERNITANA -> LASK
Bayern Münih'in efsane futbolcularındna Jerome Boateng, Salernitana ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Bundesliga ekibine transfer oldu.
KYLIAN MBAPPE - REAL MADRID
Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı ve PSG'ye bonservis ödemeden transfer etti. Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
ANGELINO - ROMA
Roma, eski Galatasaraylı futbolcu Angelino'nun bonservisini aldı ve 5 milyon euro'ya transfer gerçekleşti.
ENES ÜNAL - GETAFE -> BOURNEMOUTH
Milli futbolcu Enes Ünal, sezon başında Bournemouth'a kiralanmıştı. İngiliz ekibi, Enes Ünal'ın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.
OMARİ FORSON - MANCHESTER UNITED -> MONZA
Manchester United'ın altyapısından çıkan Omari Forson, İtalyan ekibi Monza ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
ADARABIOYO - FULHAM -> CHELSEA
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fulham ile sözleşmesi biten İngiliz defans oyuncusu Tosin Adarabioyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.