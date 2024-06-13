Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları

Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları
Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel

Avrupa kulüpleri, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye başladı. İşte şimdiye kadar yapılan transferler...

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 1

BENJAMİN SESKO - LEIPZIG

Slovenyalı futbolcu Benjamin Šeško, sözleşmesini RB Leipzig ile Haziran 2029'a kadar uzatan sözleşmeye imzayı attı.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 2

BOATENG - SALERNITANA -> LASK

Bayern Münih'in efsane futbolcularındna Jerome Boateng, Salernitana ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Bundesliga ekibine transfer oldu.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 3

KYLIAN MBAPPE - REAL MADRID

Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı ve PSG'ye bonservis ödemeden transfer etti. Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 4

ANGELINO - ROMA

Roma, eski Galatasaraylı futbolcu Angelino'nun bonservisini aldı ve 5 milyon euro'ya transfer gerçekleşti.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 5

ENES ÜNAL - GETAFE -> BOURNEMOUTH

Milli futbolcu Enes Ünal, sezon başında Bournemouth'a kiralanmıştı. İngiliz ekibi, Enes Ünal'ın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 6

OMARİ FORSON - MANCHESTER UNITED -> MONZA

Manchester United'ın altyapısından çıkan Omari Forson, İtalyan ekibi Monza ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları 7

ADARABIOYO - FULHAM -> CHELSEA

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fulham ile sözleşmesi biten İngiliz defans oyuncusu Tosin Adarabioyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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