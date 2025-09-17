Avrupa’da bulamadığı çareyi Türkiye’de buldu

Kaynak: İHA
Avrupa’da bulamadığı çareyi Türkiye’de buldu

Kos Adası’nda denizcilik yapan İngiliz vatandaşı Daniel John Norcott, bel fıtığı nedeniyle yürüyemez hale gelince Memorial Bodrum Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Uzun süredir bel ve bacak ağrıları yaşayan Norcott, siyatik sinirine baskı yapan fıtık nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı. Hastalığı ilerledikçe oturamaz hale gelen denizci, ülkesine dönmeyi planladı ancak uçakta oturması mümkün olmadığı için bu seçeneği değerlendiremedi. Daha önce Bodrum’da MR çektirdiği sırada tanıştığı Memorial Bodrum Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Karaoğlan’ın yönlendirmesiyle tek çare olarak yeniden Bodrum’a geldi.

Kos’tan feribotla uzanarak gelen hasta, Bodrum İskelesi’nde ambulansla karşılanarak doğrudan hastaneye getirildi. Yaşadıklarını anlatan Norcott, "Oturamadığım için feribot iskelesinde beni ambulans karşıladı. Yatarak hastaneye ulaştırıldım. Buraya geldiğim andan itibaren inanılmaz bir ilgi ve destek gördüm" dedi.

