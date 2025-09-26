Avrupa'da çuvalladılar! Galatasaray ve Fenerbahçe'den kabus gibi başlangıç

Süper Lig’de son yıllarda kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde ise adeta kabus yaşıyor.

AVRUPA’DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Yıldız transferleriyle gövde gösterisi yapan iki ezeli rakip, Avrupa'da lig etabına kötü başlangıç yaparak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

GALATASARAY 35, FENERBAHÇE 34'ÜNCÜ SIRADA

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray 36 takım arasında 35'inci sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle ilk haftayı 34'üncü sırada tamamladı.

Transfer döneminde dünya çapında ses getiren isimleri kadrosuna katan her iki takım da Avrupa'da çuvalladı.

LIVERPOOL VE NICE İSTANBUL'A GELECEK

Avrupa kupalarında ilk hafta deplasmanda aldığı şok yenilgilerle sarsılan temsilcilerimiz, ikinci hafta sahaya taraftar desteğiyle çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlarken Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde Nice’i konuk edecek.