Avrupa'da Fenerbahçe depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da Fenerbahçe depremi
Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı. Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri Avrupa basınına yansıdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmi olarak açıklayan Aziz Yıldırım, Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu seçilmesi durumunda takımın başına getireceğini açıkladı. Bu gelişme Avrupa basınında geniş yer buldu.

Mourinho isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından dış basın da konuyu sayfalarına taşıdı. İşte Avrupa'nın önemli yayın organlarına yansıyan başlıklar:

The Sun - "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

Football Italia - "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

AS - "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

Record - "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

A Bola - "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"

Tutto Mercato - "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

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