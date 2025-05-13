Avrupa'da Fenerbahçe farklı olacak: 10 milyon euro masada

Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa arenasında giyeceği formalar için Turkcell ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yeni süreç, kulübün mali büyüme hedefleri açısından da kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE TURKCELL İLE ANLAŞTI

Dün gerçekleşen görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, Turkcell yetkilileriyle masaya oturdu. Avrupa kupaları için yapılan forma sponsorluğu görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sarı-lacivertli kulüp:

Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda yıllık 10 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi’nde 5 milyon euro

UEFA Konferans Ligi içinse 2,5 milyon euro sponsorluk geliri elde edecek.

Bu anlaşma, Fenerbahçe tarihindeki en yüksek Avrupa forma sponsorluğu gelirlerinden biri olarak kayda geçti.

BORÇ VE ÖZ KAYNAK GÜVEN VERMİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nün 28 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen mali verileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre:

Toplam borç: 19 milyar 206 milyon TL

Kısa vadeli yükümlülükler: 10 milyar 882 milyon TL

Öz kaynak: Sadece 778 milyon TL

Bu tablo, kulübün ekonomik anlamda hâlâ güçlü adımlara ihtiyaç duyduğunu gözler önüne sererken, sponsorluk gelirleri ve planlanan yeni anlaşmalar bu açığı kapatmak adına kritik önemde.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Sarı-lacivertli yönetim, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için de temaslarını sıklaştırmış durumda.

2015 yılında Ülker ile yapılan ve 10 yıl için 90 milyon dolar kazandıran anlaşma sona ermek üzere. Yıldız Holding'in yeni bir teklif sunmayı düşünmediği öğrenilirken, kulübün yeni hedefi oldukça iddialı:

Beklenen yeni anlaşma geliri: 10 yıl için 100 milyon dolar

Bu rakam, efsane başkan Aziz Yıldırım döneminde imzalanan anlaşmayı geride bırakacak.

Ayrıca Koç, tesisleşme adımlarının tamamlanmasıyla birlikte kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını da duyurmayı planlıyor. Bu da kulüp için mali bağımsızlık anlamına gelen önemli bir dönüm noktası olacak.