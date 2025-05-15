Avrupa'da finansal devrim: Nakit para tarihe karışıyor!

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yılın başlarında dijital bir euro çıkarmak için tüm siyasi kararları almayı umduğunu ve daha sonra para birimini piyasaya sürmek için 2- 3 yıla ihtiyaç duyacağını belirtti.

Cipollone katılım sağladığı konferansta yasal çerçevenin zamanlamasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı; "Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro'yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır"



SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?



Visa ya da Mastercard gibi kartlarla gerçekleştirilen ödemelerin aksine, dijital euro ile ödeme yapan tüketiciler merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek. Bununla birlikte, fonları işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer olacak.



ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI ÖDEME KOLAYLIĞI



Müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı formatlarda doğrudan ödeme yapmalarına olanak tanıyacak. Cipollone, önemli bir engelin AB üye ülkelerinden siyasi bir anlaşma sağlanması olduğunu ancak bunun yazdan önce sağlanabileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmalarının ise biraz daha uzun sürebileceğini sözlerine ekledi.



Aynı etkinlikte konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Trump'ın süreci hızlandırıp hızlandıramayacağı sorulduğunda, bunun ECB'nin kararlılığını arttırdığını söyledi.

