Avrupa’da fırtına ve sel can aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avrupa’da fırtına ve sel can aldı

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde meydana gelen fırtına ve sel can aldı. Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya’da toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya’da meydana gelen fırtına ve sel can aldı. Romanya’da 6 kişi hayatını kaybederken sel ve fırtına, Avusturya ve Polonya’da 1’er can aldı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ordunun selden etkilenenlere destek vermek için hazır olduğunu belirterek, “Avusturya Silahlı Kuvvetleri fırtına bölgelerinde yardıma ihtiyaç duyulan her yerde konuşlandırılmıştır. 2 bin 400 asker kum torbalarını doldurmak, insanları tahliye etmek ve temizlik operasyonlarını yürütmek için hazır bekliyor” dedi.

‘YETKİLİLER VE ACİL SERVİS EKİPLERİNİN DİREKTİFLERİNE UYUN’

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sel nedeniyle kurulan kriz masasının toplantısının tamamlandığını belirtti. Fiala, halktan belediye başkanları ve acil servis ekiplerinin direktiflerine uymalarını istedi. Açıklamada, “Herkesten belediye başkanlarının, itfaiyecilerin ve diğer birimlerin talimatlarına uymalarını bir kez daha rica ediyorum. Lütfen can ve mal kurtarmak için çalışanların işlerini zorlaştırmayalım” dedi.

Fiala, acil servis ekiplerinin toplamda 7 bin 884 olaya müdahale ettiğini, Opava, Krnov, Ostrava, Jeseník ve Frýdlant’dan 12 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Frýdlant’ta tehlike durumu ilan edildiğini açıkladı.

Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ordunun selden etkilenenlere yardım için göreve başladığını duyurdu. Kristof, açıklamasında, “Hiçbir şey Macar halkının güvenliğinden daha önemli olamaz” dedi.

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