Avrupa'da günün önemli maçları

Editör: Hamza Özalkuş
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Wolverhampton, Fransa'da PSG-AC Ajaccio, İspanya'da Real Madrid-Getafe, İtalya'da Inter-Sassuolo ve Almanya'da Bayern Münih-Schalke 04 gibi kritik maçlar oynanacak.
Ayrıca Beşiktaş, bugün saat 17.00'de özel maçta Azerbaycan ekibi Sabah FK ile oynayacak.
İşte maçların programı;
17.00 Sabah-Beşiktaş
PREMIER LİG
17.00 Manchester United-Wolverhampton
LIGUE 1
22.00 PSG-AC Ajaccio
LA LIGA
22.00 Real Madrid-Getafe
SERIE A
21.45 Inter-Sassuolo
BUNDESLIGA
16.30 Bayern Münih-Schalke 04