Avrupa'da günün önemli maçları

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya liglerinde bugün önemli karşılaşmalar oynanacak.

Avrupa'da günün önemli maçları

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Wolverhampton, Fransa'da PSG-AC Ajaccio, İspanya'da Real Madrid-Getafe, İtalya'da Inter-Sassuolo ve Almanya'da Bayern Münih-Schalke 04 gibi kritik maçlar oynanacak.

Ayrıca Beşiktaş, bugün saat 17.00'de özel maçta Azerbaycan ekibi Sabah FK ile oynayacak.
İşte maçların programı;

17.00 Sabah-Beşiktaş

PREMIER LİG
17.00 Manchester United-Wolverhampton

LIGUE 1
22.00 PSG-AC Ajaccio

LA LIGA
22.00 Real Madrid-Getafe

SERIE A
21.45 Inter-Sassuolo

BUNDESLIGA
16.30 Bayern Münih-Schalke 04

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