Alman havayolu şirketi Lufthansa, ülkede artış gösteren vergiler ve yükselen havaalanı ücretlerini gerekçe göstererek, iç hat operasyonlarını daralmaya gideceğinin sinyalini verdi. Şirket, önümüzdeki yaz döneminde yaklaşık 100 iç hat uçuşunu iptal edebileceğini açıkladı.

‘’KAÇINILMAZ HALE GELDİ’’



Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, son yıllarda devlet kaynaklı maliyetlerin iki katına çıktığına dikkat çekerek, “Bazı iç hat rotaları artık karlı değil. Bu nedenle uçuş sayısını azaltmak kaçınılmaz hale geldi” dedi.

İŞTEN ÇIKARTMAYA GİDİLEBİLİR



Açıklamada şirketin, maliyet artışlarına karşı önlem olarak 2030 yılına kadar 4 bin idari pozisyonda azaltmaya giderek, filosuna yakıt verimliliği yüksek Airbus A350-900 modellerini dahil etmeyi hedeflediğini de bildirildi.