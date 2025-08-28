Avrupa'da kabus haftası! Kötü senaryo gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da kabus haftası! Kötü senaryo gerçek oldu

Avrupa'da mücadele eden dört takım play-off maçlarında hüsrana uğradı. Fenerbahçe ve Samsunspor kupada bir alt kademeye düşerken Beşiktaş ile Başakşehir Avrupa'ya veda etti.

Türk futbolu Avrupa arenasında bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Play-Off haftasında sahaya çıkan dört temsilcimiz de istedikleri sonucu elde edemedi.

Fenerbahçe ve Samsunspor bir alt turnuvaya düşerken Beşiktaş ile Başakşehir Avrupa defterini tamamen kapattı.

1400275.jpg

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, evindeki ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Rövanşta Portekiz’de 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler Devler Ligi biletini kaybetti ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

samsunspor-panathinaikos.jpg

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ’NE GİTTİ

Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos ile eşleşen Samsunspor, Atina’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Rövanşta sahasında 0-0 berabere kalan kırmızı beyazlılar, Avrupa Ligi şansını yitirdi ve Konferans Ligi’ne düştü.

1400611.jpg

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Daha önce Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ise Lausanne ile karşılaştı. İsviçre’de 1-1 berabere kalan Kara Kartal, rövanşta evinde 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sene erken kapattı.

basaksehir.jpg

BAŞAKŞEHİR ROMANYA'DA AVRUPA VİZESİ ALAMADI

Başakşehir ise Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Universitatea Craiova’ya elendi. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Boz Baykuşlar, rövanşta Romanya’da 3-1 mağlup oldu.

TÜRK FUTBOLU İÇİN HÜSRAN

Dört temsilcimizin de Play-Off aşamasında başarısız olması, Türk futbolu adına Avrupa’da kabus gibi bir haftanın yaşanmasına neden oldu.

Son Haberler
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı
Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
CHP'de bir belediye başkanı daha istifa mı ediyor? Ortaya atılan iddiaya yanıt geldi
CHP'de bir belediye başkanı daha istifa mı ediyor? Ortaya atılan iddiaya yanıt geldi
Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Avrupa'da kabus haftası! Kötü senaryo gerçek oldu
Avrupa'da kabus haftası! Kötü senaryo gerçek oldu