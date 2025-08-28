Avrupa'da kabus haftası! Kötü senaryo gerçek oldu

Türk futbolu Avrupa arenasında bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Play-Off haftasında sahaya çıkan dört temsilcimiz de istedikleri sonucu elde edemedi.

Fenerbahçe ve Samsunspor bir alt turnuvaya düşerken Beşiktaş ile Başakşehir Avrupa defterini tamamen kapattı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, evindeki ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Rövanşta Portekiz’de 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler Devler Ligi biletini kaybetti ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ’NE GİTTİ

Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos ile eşleşen Samsunspor, Atina’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Rövanşta sahasında 0-0 berabere kalan kırmızı beyazlılar, Avrupa Ligi şansını yitirdi ve Konferans Ligi’ne düştü.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Daha önce Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ise Lausanne ile karşılaştı. İsviçre’de 1-1 berabere kalan Kara Kartal, rövanşta evinde 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sene erken kapattı.

BAŞAKŞEHİR ROMANYA'DA AVRUPA VİZESİ ALAMADI

Başakşehir ise Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Universitatea Craiova’ya elendi. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Boz Baykuşlar, rövanşta Romanya’da 3-1 mağlup oldu.

TÜRK FUTBOLU İÇİN HÜSRAN

Dört temsilcimizin de Play-Off aşamasında başarısız olması, Türk futbolu adına Avrupa’da kabus gibi bir haftanın yaşanmasına neden oldu.