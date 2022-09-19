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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 12,3 düştü

Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 avroya geriledi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:39
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Avrupa'da kış öncesi sıcak gelişme: Doğal gaz fiyatları yüzde 12,3 düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 12,3 düştü
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AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı.

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