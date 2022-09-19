Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 12,3 düştü

AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı.