Avrupa’da kura heyecanı! Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oluyor

Türkiye’yi temsil eden Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Samsunspor'un rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle netleşecek.

Finaline İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi’nin kura çekimi saat 14.00’te, Konferans Ligi’nin kura çekimi ise 15.00’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde her takım 8, Konferans Ligi’nde ise 6 farklı rakiple karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1. Torba: AS Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, RB Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Olympique Lyon, PAOK Selanik, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, FC Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, OGC Nice

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö FF, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI

1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Varşova

2. Torba: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock

3. Torba: Omonia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

4. Torba: Zrinjski, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atina, Aberdeen, Drita

5. Torba: Breidablik, Sigma Slomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaka, Shkendija

6. Torba: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne