Avrupa, kuş gribi vakalarının artmasıyla alarm durumuna geçti. İspanya, İrlanda, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa'da vakaların görülmesinin ardından bakanlıklar hastalıkla mücadele kapsamında harekete geçti. İspanya Tarım Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede yeni vakalara rastlanmasının ardından, yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı bildirildi.



ALMANYA DA ALARMA GEÇTİ

Bu yıl Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 15'inde salgın görülürken, şimdiye kadar toplam 688 salgın bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayı ise 189 olarak aktarıldı. Salgından en çok etkilenen ülke konumunda yer alan Almanya'da Ağustos'tan bu yana 58 salgın tespit edildi. Almanya'nın bazı eyaletlerinde kümes hayvanlarını kapatma emri verildi. Kuzeydoğudaki Brandenburg eyaletinde 31 çiftlikte 500 binden fazla kuş itlaf edildi. AB'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi Polonya ise 15 salgın bildirildi, ancak henüz herhangi bir karar alınmadı.



"DURUM ÇOK, ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı Nigel Sweetnam, 3 yıl aradan sonra ilk salgını dün doğruladı ve tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emretti. Sweetnam yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin seyri tamamen değişti. Durum çok, çok endişe verici" ifadelerini kullandı.



HOLLANDA'DA 71 BİN KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLDİ

Fransa, kümes hayvanları çiftlikleri için ülke genelinde riskin "yüksek" olduğunu duyurarak alarm durumuna geçerken, Hollanda Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz ay bir kümes çiftliğinde salgın tespit ettiklerini ve bunun sonucunda 71 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini ve kuşların kapalı tutulması yönünde bir emir verildiğini aktardı.



"KUŞ GRİBİ ARTIK YEREL BİR TEHDİT DEĞİL, KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELİYOR"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, Brezilya'da düzenlenen küresel çok sektörlü diyalogda, "Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor. Hiçbir ülke veya sektör bu tehdidi tek başına çözemeyecek. Başarısızlık seçenek değil. Bilime dayalı, pratik iş birliği, tarım-gıda sistemlerini, geçim kaynaklarını ve halk sağlığını korumak için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.