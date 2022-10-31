31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde

Avrupa’da iş dünyası haftada dört günlük çalışma sistemini denemeye başlarken, tasarruf planlarını hayata geçiren ülkelerde eğitim ve öğretimin de dört güne indirilmesi tartışılıyor. Veliler bu fikri şimdiden "İhanet" olarak görüyor. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 07:55
Takip Et

Avrupa'da okulların haftada 4 güne inmesi gündemde. Veliler isyanda 

Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
+
Aa
-

Mebpersonel'in haberine göre, korona virüsü salgınıyla birlikte uzaktan çalışma ve hibrit iş modelleri yayılmaya başlarken, Batı’da “haftada dört gün çalışma” modeli son dönemde gündemdeydi. 

Özellikle Avrupa’daki enerji krizi sonrası birçok şirket, haftada dört gün çalışma modeline geçebileceklerinin sinyalini vermişti. Avrupa genelinde birçok kuruluş ve uzman, bu sistem sayesinde daha fazla tasarruf sağlanabileceğini de açıklamıştı.

Tüm bu tasarruf önlemlerinin ortasında Avrupa’da bazı ülkeler, verilen bütçeleri yetersiz bulurken, okulları ‘haftada dört gün’e indirme planları gündeme geldi. İngiltere’de Okul ve Kolej Liderleri Derneği ASCL tarafından bir uyarı yayınlandı. 

“Artan maliyetler ve yetersiz destek nedeniyle İngiltere’de okulların yarısından fazlası personeli azaltmayı ve zaman çizelgelerini değiştirmeyi düşünüyor” ifadeleri kullanıldı.

EĞİTİMCİLER DESTEKLİYOR

ASCL, fon kesintileri hakkında 630 okul müdürü ve okul sahibiyle görüştüklerini, yüzde 60’ından fazlası tasarruf için bir gün az eğitim vermeyi desteklediğini aktardı.

Haftada 4 günlük çalışma düzenini savunan kuruluşlar ve ekonomistler, düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabileceğini düşündüklerini vurgulamıştı. Şimdi ise okullarda benzer tartışmalar gündeme geldi. Bazı okulların, artan enerji fiyatları ile birlikte yılda 500 bin sterline varan ek masraflara maruz kaldığı belirtildi.

VELİLER TEPKİLİ

Ancak İngiliz basını, bu tartışmaların özellikle velilerin tepkisini çektiğini yazdı. Birçok velinin bu fikri ‘ihanet’ olarak gördüğü belirtilirken, Okul öğrencileri ve velileriyle ilgili bir kuruluş olan UsForThem bu planı ‘çocuklara ihanet’ olarak niteledi.  Bu kararın çocukların eğitimi için olumsuz sonuçları olabileceğini savundu.

Ülkede haziran ayında kâr amacı gütmeyen “4 Day Week Global” adlı kuruluşun başlattığı pilot uygulama kapsamında, 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın, çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılmış ancak maaşlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Deneyin önümüzdeki ay sona ermesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

İZLANDA DENEDİ

İzlanda’da da uzmanlar, geçen yıl yaptıkları araştırma ile, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını duyurmuşlardı.

Öte yandan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020’de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
2
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
5
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
6
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.