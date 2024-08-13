Avrupa'da OROV virüsü alarmı

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC), son iki ayda 19 kişide, tam ismi Oropouche olan OROV virüsünün rapor edildiğini açıkladı.

Şimdiye kadar İspanya'da 12, İtalya'da 5 ve Almanya'da 2 vaka bildirildi.

Tembel hayvanlar ve maymunların yanı sıra kuşlardan da kaynaklanan hastalığa karşı şimdilik bir aşı bulunmuyor. Uzmanlar, virüsün potansiyel olarak ölümcül Zika Virüsü ve Dang Humması ile aynı hastalık ailesinden geldiğini söylüyor.

Enfeksiyon sonrası ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülüyor.

Bugüne kadar Güney ve Orta Amerika ile Karayipler'deki birçok ülkede OROV salgını rapor edildi. Yılın başından bu yana Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Peru ve son zamanlarda Küba'da çeşitli zamanlarda OROV salgınları kaydedildi.

Enfekte olan on sekiz Avrupalı ​​Küba'dan ateşle dönerken, İtalya'da enfekte olan bir kişinin ise tatilini Brezilya'da geçirdiği öğrenildi.

Ocak ile Temmuz ortası arasında Brezilya, Bolivya, Peru, Kolombiya ve Küba'da 8.000'den fazla enfeksiyon vakası bildirildi. Bu rakamlar nedeniyle ECDC, salgın bölgelerine seyahat eden veya bu bölgelerde kalan AB vatandaşlarının enfeksiyon olasılığının şu anda orta düzeyde değerlendirildiğini söyledi. Avrupalı ​​yetkililer, ısırılma riskini azaltmak için etkilenen bölgelere seyahat eden turistlere uzun kollu gömlekler ve uzun pantolonlar giymelerini tavsiye ediyor.

70 YILDIR ARAMIZDA

Son salgının ardındaki gerginlik ilk kez 1955'te Trinidad ve Tobago'daki küçük bir köyde görüldü. Adını yerel nehir Oropus'tan almıştır.

Beş yıl sonra Belem-Brasilia otoyolunun inşaatı sırasında bir tembel hayvanın Oropus virüsünü taşıdığı kanıtlandı. Sadece bir yıl içinde o bölgedeki birçok insan virüsten dolayı hastalandı.

Ormanda virüsü hangi böceklerin yaydığı hala belirsiz. Sineklerin ve sivrisineklerin kentsel ortamda insanlar arasında hastalık yaydığı kanıtlanmıştır.

İklim değişikliğinin neden olduğu yüksek sıcaklıklar da sineklerin daha fazla uçmasına neden oluyor ve artan yağışlar ve su baskını böcekler için mükemmel bir üreme alanı sağlıyor.