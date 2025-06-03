Avrupa'da son durum: Galatasaray önde Fenerbahçe hemen arkasında

Geçen hafta sonu yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonu tamamlandı.

Sezon boyunca 3 ayrı kulvarda gerçekleşen turnuvalar neticesinde Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında ilk 50 dışında kaldı.

Turnuvalarda bu sezon en fazla puan toplayan ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter oldu.

İtalyan temsilcisi 40,25 puanla zirvede yer alırken, Barcelona 36,25 puanla 2'ncilik koltuğuna oturdu.

Bu iki takımı sırasıyla Arsenal, PSG, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund takip etti.

KULÜP KLASMANINDA EN İYİSİ GALATASARAY

Takımların salt bu sezonki performansları baz alınarak belirlenen klasmanda Galatasaray, topladığı 12,75 puanla en fazla puan alan Türk ekibi oldu ve 51'inci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, topladığı 11,25 puanla 54'üncü basamakta ve Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Bu sezon Avrupa'da boy gösteren diğer Türk kulüplerinden Beşiktaş 6 puanla 86'ncı, Başakşehir 5 puanla 90'ıncı ve Trabzonspor 2,5 puanla 124'üncü sırada kendilerine yer bulabildi.

Son 5 yıllık performansa göre şekillenen kulüp katsayı puanlarında ise Fenerbahçe 47'nci sırada yer alarak ilk 50'ye girebilen tek Süper Lig kulübü oldu.

DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMLAR ÜÇ BÜYÜKLERİ GEÇTİ

Türk kulüplerine göre çok düşük bütçe ve mütevazı kadrolarıyla Avrupa kupalarında mücadele eden birçok takım, Türk ekiplerinden daha fazla puan topladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve klasmanda 22'nci sırada bulunan Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Konferans Ligi'nde son dörde kalarak 31'inci sıraya yerleşen İsveç temsilcisi Djurgarden, dikkati çeken ekiplerin başında geliyor.

Bu takımların haricinde Avusturya'dan Rapid Wien, Polonya'dan Legia Varşova ve Jagiellonia, Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Romanya'dan Steaua Bükreş, İsviçre'den Lugano, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Çekya'dan Viktoria Plzen, Türk takımlarından daha iyi performans sergileyerek klasmanda ilk 50'de yer aldı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Süper Lig'den bir takım ilk 50'de