﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

FENERBAHÇE

UEFA'nın açıklamasına göre, temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında evinde AEK Larnaca ile oynayacağı mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

TRABZONSPOR

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Monaco ile oynayacağı maçta Gürcistan Futbol Federayonu'ndan Giorgi Kruashvili düdük çalacak.

Kruashvili'nin yardımcılıklarını Levan Varamishvili ve Zaza Pipia yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

SİVASSPOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Sivasspor ile Ballkani arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

Munuera’nın yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Antonio Ramon Martinez Moreno yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jorge Figueroa Vazquez olacak.

BAŞAKŞEHİR

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Rigas Futbola Skola (RGS) ile oynayacağı mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ginguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak.