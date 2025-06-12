Avrupa'da transfer piyasası çıldırdı! 100 milyon euro istiyorlar

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, bu sezon olağanüstü performans sergileyen Viktor Gyökeres'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. 63 gol ve 10 asistlik performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken forvet için kulübün net bir tutumu olduğu belirtildi.

Varandas, "Sözleşmede 100 milyon euro serbest kalma maddesi var ve bu bedelin altında resmi teklif almadık. Menajer medya üzerinden baskı kurmaya çalışıyor ancak biz bu manipülasyonları kabul etmiyoruz" dedi.

Başkan, menajerin önerdiği 60 milyon euro + 10 milyon euro bonus teklifinin de reddedildiğini vurguladı. Sporting cephesi, Gyökeres'in transferinde yalnızca sözleşmedeki koşullara uygun teklifleri değerlendirmeye alacak.