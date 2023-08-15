Avrupa'da Türk ateşi. Temsilcilerimizin UEFA maçları biter bitmez Yeniçağ yazarları yazacak

Temsilcilerimizin Avrupa macerası kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ön eleme turu serüveni Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Avrupa'da Türk ateşi. Temsilcilerimizin UEFA maçları biter bitmez Yeniçağ yazarları yazacak

SALI (BUGÜN)
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlasa da ülke puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayan Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Olimpija Ljubljana ile bu sefer kendi sahasında saat 21.00'de karşılaşacak. Bu maçı Sedat Kaya yazacak.

PERŞEMBE
UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükselmek için 3 temsilcimiz de Perşembe günü sahaya çıkacak. 3. ön eleme turu ilk maçında rakibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi ile kendi evinde saat 20.00'de mücadele edecek. Karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de sahaya çıkıyor. İlk maçta Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rövanş maçında saat 21.15'de rakibine konuk olacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etmek isteyen Adana Demirspor da sahaya çıkıyor. Rakibini ilk maçta sahasında 5-1 ile geçen Akdeniz temsilcisi, bir üst tura yükselmek için saat 21.00'de Osijek'e konuk olacak. Karşılaşmayı Mirza Şeker yazacak.

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