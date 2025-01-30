Avrupa'da Türk gecesi

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında ülke takımları için önemli bir gece yaşanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkarken maçların tamamı saat 23.00’te başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe → TRT Spor

Ajax (Hollanda) - Galatasaray → TRT 1

Twente (Hollanda) - Beşiktaş → TRT Spor Yıldız

GALATASARAY'IN İHTİMALLERİ

Play’u garantileyen G.Saray bugün Ajax’ı yenerse puanını 16 yapacak ilk 8’de yer almak için E.Frankfurt, A.Bilbao, M.United, O.Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FC Steaua Bükreş’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALLERİ

Fenerbahçe Danimarka’da Midtjylland’ı yenerse 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş’ın maçları sarı lacivertlilerin ligdeki sıralamasını etkileyecek. Tottenham’ın sahasında oynayacağı Elfsborg’u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak.

Sarı lacivertliler, Danimarka’da yenilirse diğer maçların sonuçlarına bakılacak. Tek farklı mağlubiyette Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az 3 farklı mağlup olursa, F.Bahçe, Macaristan ekibini geride bırakacak. İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv’e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente’den puan alırsa, Braga sahasında Lazio’yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak.

BEŞİKTAŞ'IN İHTİMALLERİ

Başiktaşda Twente’yi mağlup etmesi durumunda üst tura çıkacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Fenerbahçe ile benzer senaryolar söz konusu olacak ve Kartal yine tur atlayabilecek. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto’yu deplasmanda 4 farkla yenerse temsilcimizin Avrupa serüveni son bulacak. Bir farkla yenilgisi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az 5 farklı kaybederse, Beşiktaş, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek.

Beşiktaş bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv’e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen Kartal olacak.

9 puanlı Roma 2. Eintracht Frankfurt’a evinde 7 farklı yenilirse Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.