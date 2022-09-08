Avrupa'da Türk gecesi. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR FERENCVAROS DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Bogdan, Wingo, Knoester, Kovacevic, Civic, Nguen, Laidouni, Esiti, Traore, Auzqui, Mmaee

KADIKÖY'DE DEV MAÇ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Dinamo Kiev ile Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşmesi sonrası Kadıköy'de karşılaşacak.

Jorge Jesus, bu eşleşmenin üzerinden haftalar geçtikten sonra bile elenmeyi unutamadığını söylemiş, “Dinamo Kiev eşleşmesi boğazımda bir düğüm gibi kaldı” demişti.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

KONFERANS LİGİ'NDE SİVASSPOR SLAVIA PRAG KARŞISINDA

Yiğidolar, Avrupa'nın 3 numaralı kupasında bugün ilk maçına çıkacak. Sivasspor, Slavia Prag'ı konuk edecek.

İŞTE MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Sivasspor-Slavia Prag maçını Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz

BAŞAKŞEHİR HEARTS İLE KARŞILAŞACAK

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A grubundaki ilk maçına deplasmanda Hearts ile karşısında çıkacak.

Tynecastle Park'ın ev sahipliği yapacağı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

Mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

Müsabaka, Tv8.5 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka