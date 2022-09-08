8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'da Türk gecesi. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler

Avrupa'da Türk gecesi. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler

Bugün temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir Avrupa arenasında boy gösterecek. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler...

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:30
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:55
Takip Et

Avrupa'da Türk gecesi heyecanı. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler

Avrupa'da Türk gecesi. Maçlar saat kaçta? Hangi ekranda? Muhtemel 11'ler
+
Aa
-

TRABZONSPOR FERENCVAROS DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak. 

Ferencvaros - Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok
Ferencvaros: Bogdan, Wingo, Knoester, Kovacevic, Civic, Nguen, Laidouni, Esiti, Traore, Auzqui, Mmaee

KADIKÖY'DE DEV MAÇ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Dinamo Kiev ile Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşmesi sonrası Kadıköy'de karşılaşacak.
Jorge Jesus, bu eşleşmenin üzerinden haftalar geçtikten sonra bile elenmeyi unutamadığını söylemiş, “Dinamo Kiev eşleşmesi boğazımda bir düğüm gibi kaldı” demişti.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

KONFERANS LİGİ'NDE SİVASSPOR SLAVIA PRAG KARŞISINDA
Yiğidolar, Avrupa'nın 3 numaralı kupasında bugün ilk maçına çıkacak. Sivasspor, Slavia Prag'ı konuk edecek.

İŞTE MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Sivasspor-Slavia Prag maçını Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz

BAŞAKŞEHİR HEARTS İLE KARŞILAŞACAK
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A grubundaki ilk maçına deplasmanda Hearts ile karşısında çıkacak.

Tynecastle Park'ın ev sahipliği yapacağı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

Mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

Müsabaka, Tv8.5 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
7
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.