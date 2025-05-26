Avrupa'da Türk haftası: Kenan attı, Altay tuttu

Avrupa liglerinde hafta sonu son hafta maçlarının heyecanı yaşanırken Türk futbolcular da gösterdikleri performanslarla gündem oldu.

La Liga'da Real Sociedad'ı sahasında ağırlayan Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Eflatun beyazlılar Modric'e veda ettikleri maçı 2-0 kazanırken Arda Güler de etkili oyunuyla göz doldurdu. İlk golde penaltıyı yaptıran milli futbolcu maçın en yüksek reytingini alan isim oldu.

KENAN JUVENTUS'U ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIDI

Serie A'da Juventus, Venezia deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek ligi Roma'nın 1 puan önünde dördüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 25'inci dakikada takımının ilk golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu.

ALTAY KALESİNİ GOLE KAPATTI

Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Fulham'ı 2-0'la geçerek ligi üçüncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Karşılaşmada City'nin ilk golünü İlkay Gündoğan kaydetti.

Manchester United ise Altay Bayındır'ın ilk 11 başladığı maçta Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Altay bu sezon United forması ile çıktığı maçlarda ilk defa kalesini gole kapatmayı başardı.

Portekiz Kupası Finali'nde Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Benfica'da da maçın tek golü 47'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı asistte Orkun Kökçü'nün ayağından geldi.