Avrupa’da Türk takımlarının kader gecesi: Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

GALATASARAY’DA 5 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

FENERBAHÇE BELÇİKA’DA DEPLASMANA ÇIKACAK

Öte yandan Fenerbahçe, ilk maçta kendi evinde 3-0 mağlup ettiği Anderlecht’e konuk olacak. Saat 23.00’da başlayacak maç TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic kadroda yer almadı.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez.



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.