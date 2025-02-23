Avrupa'da üretimi kısıtlandı. Türkiye'de rekor üstüne rekor kırdı!

100 bin tonu aşkın üretim hakkında konuşan ASÜD Başkanı Harun Çallı, "Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var. Ülke olarak sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünleri ihraç edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da üretimine kısıtlama getirilen tereyağı Türkiye'de rekor kırdı. TÜİK verilerine göre geçen yıl tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi.

Ocak 2024'te 9 bin 209 ton tereyağı üretilirken bu rakam mayısta 8 bin 615, eylülde 7 bin 731 ve Aralık 2024'te 8 bin 945 bin ton olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 100 bin 321 ton oldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 15,2 arttı.

5 YILDA TARİHİ REKOR!

Tereyağı üretiminde son 5 yıllık verilere bakıldığında ise 2020'de 78 bin 610 ton, 2021'de 84 bin 826 ton ve 2022'de 95 bin 656 tonluk üretim dikkati çekti. Söz konusu üretim 2023'te 87 bin 65 ton oldu. Tereyağı üretimi geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 100 bin 321 tonla rekor seviyeye ulaştı.

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Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.

Sütteki artışın tereyağı üretimine de olumlu yansıdığını belirten Çallı, "Ülkemizde süt üretimi artınca süt tozu üretimi de yükseldi. Tereyağı da süt tozu üretilirken üretilen bir ürün. Yani süt tozu üretimindeki artış tereyağını da olumlu etkiliyor. Üretilen tereyağları büyük ölçüde iç pazarda tüketiliyor." dedi.

İHRACATA KISITLAMA

Çallı, Avrupa'da tereyağı krizinin tekrar gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayında Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı çıkmıştı. Bugünlerde de fiyatlarda artış söz konusu. Hatta bazı yerlerde tereyağı satışında kısıtlamaya gidilmiş durumda. Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez.

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Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var. Ülke olarak sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünleri ihraç edebiliyoruz. Avrupa'ya ihracat için onaylı çiftliklerden elde edilen sütlerin işlenmesi lazım, 41 tesisimiz Avrupa'ya tereyağı ihracatı yapabilir. Ülkemizde tereyağı fazlalığı oluşursa Avrupa'ya ihracata onay verilmesi hususunda destek olunması sektörümüze faydalı olacaktır."

Süt ürünleri ihracatının artması için üreticilerin desteklenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Çallı, özellikle peynir gibi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.