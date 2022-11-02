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Ferencvaros karşısında Trabzonspor'un en etkili silahı Bakasetas olacak

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamasa da son maçta hedef 3 puan.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:44
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Avrupa'daki en kritik maçına çıkacak Trabzonspor'un kozu Bakasetas. Avcı ona güveniyor

Ferencvaros karşısında Trabzonspor'un en etkili silahı Bakasetas olacak
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5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken, 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise yarın 10 puanlı lider Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.
Bordo-Mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek.
Fanatik'in haberine göre Fırtına'da ise gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan orta saha oyuncusu, tüm grup maçlarında skora katkı yaparken, 2 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi.
29 yaşındaki oyuncu, bu mücadeleye de ekstra çalışmalar ile hazırlanırken, takımının zafere uzanması için elinden geleni yapacak. Zorlu maçta Avcı, öğrencisine çok güveniyor. 

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